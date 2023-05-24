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İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 12 şüphelinin arasında görev talimatını Suriye'den alan örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı, İstanbul eyalet sorumlusu ile Azerbaycan sorumlusunun yer aldığı tespit edildi.

Emrah Gökmen  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 12 şüphelinin arasında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Kendilerini "Takva" grubu olarak tanımlayan ve görev talimatını Suriye'den alan örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı, İstanbul eyalet sorumlusu ile Azerbaycan sorumlusu dün yapılan operasyonda yakalandı.

Ekipler, operasyon sonrası yaptıkları incelemede sözde kadılık görevini yapan Bilal Ö'nün Selman S'yi eyalet sorumlusu olarak atadığını, sözde Azerbaycan sorumlusu A.A'nın DEAŞ'a katılanların yakınlarına yardım sağladığını belirledi.

Operasyon sonrası sözde yöneticilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik’te yapılandığı, para topladığı ve örgüte eleman sağlamaya çalıştığı da öğrenildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütmüş, örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe almıştı.

İstanbul merkezli Konya ve Antalya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmıştı.

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