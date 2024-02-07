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İstanbul Havalimanı taksicileri, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri, İzmir'de meslektaşları Oğuz Erge'nin, aracına aldığı saldırgan tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Kenan Irtak  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
İstanbul Havalimanı taksicileri, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

Kooperatif binasında bir araya gelen taksiciler, "Taksicileri hedef gösterenler saldırı ve cinayetlerin sorumlusudur" yazılı pankartları açtı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşları Erge'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenleri ile taksici camiasına başsağlığı dileyerek, "Bizler artık bu olayların son bulmasını diliyoruz." dedi.

İstanbul'da 60 yıldır hizmet verdiklerini belirten Can, şöyle devam etti:

"Maalesef son yıllarda taksi esnafımız aleyhinde sürekli bir linç kampanyası yapılmaktadır. Taksi esnafımız her fırsatta kötülenmekte ve hedef gösterilmektedir. Yıllardır süren bu planlı saldırılar sonucu esnafımızın, vatandaşımızın gözünde itibar kaybetmesi istenmektedir, adeta hedef gösterilmektedir. Geçen hafta İzmir'de yaşanan ve meslektaşımız Oğuz Erge'nin vefatına sebep olan elim olayda, sayısını unuttuğumuz yüzlerce gasp, saldırı, yaralanma, araca ve şoföre zarar verme, sözlü tartışma olaylarında, bu karalama kampanyasının etkisi kaçınılmazdır."

"Emniyetimizden daha çok denetim istiyoruz"

Can, korsan taksicilik yapan çıkar çevrelerinin, paranın gücüyle sektörlerini sürekli karaladığını savundu.

Bu çevrelerin televizyonlar ile sosyal medyada algı ve manipülasyon haberleri yaptırdığını dile getiren Can, "Korsan taşımacılık yapanlar bir taraftan siber suç işleyerek mobil uygulamalarla kanunlara karşı gelmektedir. Emek hırsızı bu korsanlar, haksız ve hukuksuz şekilde ekmeğimizi çalmaktadır. Bizler bu emek hırsızlarını, taksici dostu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yetkililere ve de vatandaşımıza buradan şikayet ediyoruz. Bu korsanlar için acilen caydırıcı cezalar, erişim engeli ve emniyetimizden daha çok denetim istiyoruz." diye konuştu.

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ın (19) arka koltuktan tabancayla üç el ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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