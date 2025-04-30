Dolar
38.49
Euro
43.83
Altın
3,301.70
ETH/USDT
1,778.60
BTC/USDT
94,136.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Havalimanı, günlük 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Yılmaz  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
İstanbul Havalimanı, günlük 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında barış çabalarına destek vermeye devam edecek
İstanbul Havalimanı, günlük 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı
Kameraları kapatılan otelin eski müdürünün savcılık ifadesine ulaşıldı
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı, günlük 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, günlük 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul havalimanlarının yolcu sayısı ilk çeyrekte 30 milyona yaklaştı

İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef eş zamanlı dörtlü bağımsız pist

İstanbul Havalimanı günlük uçuşta Avrupa'nın en yoğun havalimanlarını geçti

İstanbul Havalimanı günlük uçuşta Avrupa'nın en yoğun havalimanlarını geçti
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım
İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı

İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet