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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yangın bölgelerine 20 TOMA gönderdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 20 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

Gökhan Yılmaz   | 03.08.2021
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yangın bölgelerine 20 TOMA gönderdi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bu kapsamda, bölgeye 20 TOMA ile doğabilecek arızalara karşı bir tamir aracı da bölgeye gönderildi.

Araçlar, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verecek.

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