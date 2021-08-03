İstanbul Emniyet Müdürlüğü yangın bölgelerine 20 TOMA gönderdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 20 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Bu kapsamda, bölgeye 20 TOMA ile doğabilecek arızalara karşı bir tamir aracı da bölgeye gönderildi.
Araçlar, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.