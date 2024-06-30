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İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

Metro İstanbul, Valilik kararı gereğince saat 10.00 itibarıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Muhammed Gencebay Gür  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

İstanbul

Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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