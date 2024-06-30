İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak
Metro İstanbul, Valilik kararı gereğince saat 10.00 itibarıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
İstanbul
Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.