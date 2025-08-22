Dolar
41.02
Euro
47.65
Altın
3,324.64
ETH/USDT
4,254.00
BTC/USDT
112,380.00
BIST 100
11,308.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
logo
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Adem Soytekin ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devam ettiğini bildirdi.

Zeynep Yeşildal  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma ile Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, iş insanı Adem Soytekin ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam ettiğini belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
DSÖ ve WMO, aşırı sıcakların işçiler üzerindeki riskleri konusunda uyardı
DMM'den, Japon sosyal medya fenomeninin "oturma izni başvurusuna" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama
İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması

Benzer haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması

"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne iddianame

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet