Dolar
18.16
Euro
18.19
Altın
1,762.07
ETH/USDT
1,704.50
BTC/USDT
21,741.00
BIST 100
3,092.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 110 adet iş makinesi teslim alma töreninde konuşuyor İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
logo
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ali Cevahir Aktürk   | 25.08.2022
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

İstanbul

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dört milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İmam hatip mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez
Türk F-16'larını Yunan uçakları yine taciz etti
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Benzer haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı ertelendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet