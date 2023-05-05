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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "doğal gaz faturalarını düzenlemediği" iddiasına tepki

İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ücretsiz doğal gaz" müjdesini gizlemek için doğal gaz faturalarını yazmadığını kaydetti.

Hasan Hüseyin Kul  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "doğal gaz faturalarını düzenlemediği" iddiasına tepki

İstanbul

Hasanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin asırlık hayallerine bir bir kavuştuğunu anlatarak, bu kapsamda, çıkarılan doğal gazdan vatandaşların direkt faydalanması için Cumhurbaşkanı tarafından "ücretsiz doğal gaz" müjdesi verildiğini ifade etti.

İBB'nin küçük hesaplar yapıp oyunlar oynayarak doğal gaz faturalarını basmadığını savunan Hasanoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'da İBB tarafından su ve doğal gaz faturaları aynı anda yazılıyor. Görevli, konutlara geldiğinde, su için İBB kuruluşu İSKİ'nin vanasını, doğal gaz için ise İBB iştirak şirketi İGDAŞ'ın sayacını okuyup faturayı düzenliyor. Bu ay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ücretsiz doğal gaz' müjdesini gizlemek için İBB, İSKİ faturalarını yazıp İGDAŞ faturalarını yazmadı."

"İBB'yi faturaları 'sıfır' bedelle düzenlemeye davet ediyoruz"

Hasanoğlu, Türkiye'nin her köşesinde doğalgaz faturalarının müjdenin ardından "sıfır" bedelle düzenlendiğini aktararak, "CHP'li İBB yönetimi, ne kadar umutsuz ve çaresiz hissediyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesini, İstanbulluların görmesini engellemek için doğal gaz faturasını basmadı. Belediyenin görevi, kanunlar çerçevesinde görevlerini vaktinde yapmaktır. İBB, partizanca yönetiliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, küçük ve basit numaralar peşinde geziyor." ifadelerini kullandı.

Faturaların yazılmamasının sorunlar oluşturacağına işaret eden Hasanoğlu, sözlerinin şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da doğal gaz faturalarının, ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerekiyor. İBB'nin ise bu ay faturaları yazmaması karışıklığa sebep olacaktır. Süresi içerisinde yazılmayan faturaların daha sonra tahmini tüketimlerle yeniden düzenlenmesi veya uzun süreyi kapsaması, Aziz İstanbulluların 'bedava doğalgaz' hakkını kullanmalarını engellenmiş olacaktır. İBB'yi, yaptığı yanlış uygulamadan bir an önce dönmeye ve faturaları hızlıca 'sıfır' bedelle düzenlemeye davet ediyoruz. Aziz İstanbullular adına konunun takipçisi olacağız."

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