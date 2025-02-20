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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

Mertkan Oruç  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." bilgisi verildi.

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