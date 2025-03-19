Dolar
38.00
Euro
41.53
Altın
3,031.11
ETH/USDT
2,016.70
BTC/USDT
84,200.00
BIST 100
9,871.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Bers isimli kuru yük gemisinin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Ankara

Bakanlıktan, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İstanbul Boğazı Gemi Trafiği, Bers isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisinin İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

Bakanlık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörünü ivedilikle olay yerine yönlendirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Fırtınanın Balıkesir'den sürüklediği tekne Çanakkale'de bulundu
Belediyelerde sözleşmeli çalışan sanatçılar için "teşvik ikramiyesi" kararı Resmi Gazete'de
Edirne'de "ani hava değişimi" zirai ürünlerin gelişimini durdurdu

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Hobi amaçlı İHA uçuşlarına izin alma zorunluluğu kalkacak

Bakırköy'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Bazı kıyı tesisi işletme izinleri ve tersane işlemlerine ilişkin düzenleme

Bazı kıyı tesisi işletme izinleri ve tersane işlemlerine ilişkin düzenleme
Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Demir yolu altyapı erişimi ve kapasite tahsisine ilişkin düzenleme yapıldı

Demir yolu altyapı erişimi ve kapasite tahsisine ilişkin düzenleme yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet