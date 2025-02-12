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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Muhammed Gencebay Gür  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

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