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İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Kandilli önlerinde bir kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 29.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Ankara

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dümen arızası yapan "SEA TURTLE" isimli kargo gemisinin Boğaz'da emniyetli bir bölgeye alındığı aktarılarak gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü olarak saat 00.20 itibarıyla açıldığı duyuruldu.

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İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

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