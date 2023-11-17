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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul 2 No'lu Barosu İsrail'in Gazze saldırısını Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak

İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan bir heyet, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmak için Hollanda'ya gidecek.

İrem Demir, Elif Somuncu  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
İstanbul 2 No'lu Barosu İsrail'in Gazze saldırısını Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak

İstanbul

Barodan yapılan açıklamada, Gazze'de Filistinlilere karşı İsrail'in işlemekte olduğu soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, saldırı, abluka ve tehcir suçları için daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu anımsatıldı.

Baronun, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) soruşturma başvurusu için Hollanda'nın Lahey şehrine bir heyet göndereceği bildirilen açıklamada, başvuru dilekçesine, Türkiye ve dünyadan çok sayıda avukat, akademisyen ve diğer meslek dallarındaki hukukçuların imzalarıyla destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, başvuru dilekçesinde detaylandırılan suçları işleyen şüphelilerin cezalandırılması için yapılacak soruşturma ve kovuşturmanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

İsrail tarafından Filistin halkına karşı bütün dünyanın adeta canlı olarak izlediği ve şahit olduğu açık bir soykırım yürütüldüğünü ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini belirten Şamlı, söz konusu eylemlerin Roma Statüsü, Cenevre Sözleşmesi ve eki protokoller ile diğer uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen bariz savaş, soykırım ve insanlığa karşı suçlar olduğunu anlattı.

Şamlı, özellikle İsraiI'in Gazze'de sivillere karşı beyaz fosfor gibi yasak silahları kullanması ve yiyecek, su, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine sivillerin ulaşmasını engellemesinin işlenen suçların boyutunu göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Daha güvenli bir dünya için bu suçları işleyenlerin yargılanması ve cezalandırılmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Şamlı, şikayet sürecine katılmak isteyenleri beyan dilekçesini imzalamaya davet etti.

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