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İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılacağını bildirdi.

Mümin Altaş  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacak

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal devlet anlayışıyla sundukları hizmetlerle vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Marta ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılmasına karar verildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecektir. Sistemde IBAN bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, IBAN bilgisi bulunmayanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecektir."

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