İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları il meydanlarında ve üniversitelerde protesto edildi.
Konya/Sinop
Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için "Refah için sen de ses ver" etkinliği gerçekleştirdi.
Üniversite kampüsünde yürüyüş yapan öğrenciler ve akademisyenler, ilahiyat fakültesi önünde Filistin'e yönelik saldırılara tepki gösterdi, pankartlar ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Güneş, öğrencilere gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.
Başta Filistin'deki olmak üzere zulüm gören tüm mazlum Müslümanların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Güneş, bu zulmü ortadan kaldırmak için imkanları ölçüsünde çabalamaya devam edeceklerini söyledi.
Boykotu kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Güneş, "Malımızla canımızla ne gerekiyorsa yapmalıyız. Boykotu küçümsemeyelim. 'Bizim burada üç beş kişi toplanıp ses çıkarmamızdan ne olacak' diye düşünmeyelim. Dünyanın her bir tarafında zulme karşı kıyam eden insanları görüyoruz. Zulme karşı kıyam en çok Müslüman'a yakışır. En çok Müslümanlar, mazlumların yanındadır." ifadesini kullandı.
Güneş, zulme karşı, ilimleriyle, iradeleriyle, mallarıyla ve canlarıyla gösterdikleri duruştan taviz vermeyeceklerini kaydetti.
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılan öğrenciler, ardından oturma eylemi yaptı.
Sinop
Hükümet Konağı önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri Filistin bayrağı açarak sloganlar attı.
Burada grup adına basın açıklaması yapan İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi Başkan Yardımcısı Zeki Sağır, İsrail'in saldırıları karşısında Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması gerektiğini söyledi.
Fotoğraf: Velaattin Saatci/AA
Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırım yaşandığına dikkati çeken Sağır, şunları kaydetti:
"Siyonist İsrail rejimi yeni bir caniliğe imza atmış ve başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak, dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. İslam ülkelerinin liderlerinin sessizliğinden aldığı cesaretle siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır."
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.