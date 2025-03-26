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Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ile adliye personeli tutuklandı

Isparta'da gözaltına alınan Gelendost ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile adliyede görevli şüpheli tutuklandı.

Yalçın Çelen  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ile adliye personeli tutuklandı

Isparta

Yalvaç Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Belediye Başkanı Özmen, Yalvaç Adliyesi personeli R.B, belediye başkanının babası M. Özmen annesi Ş. Özmen, belediye özel kalem personeli H.B. ve esnaf Y.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden esnaf Y.K, tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Belediye personeli H.B. de savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Özmen ile R.B. "rüşvet", "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, belediye başkanının anne ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta Valiliği, Özmen ve 5 şüphelinin 24 Mart'ta polis ekiplerince gözaltına alındığını duyurmuştu.

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