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İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, internet ve çeşitli ortamlarda şalvar, cübbe, sakal, çarşaf ile ortaya çıkarak, cemaatin kimlik ve hizmetlerine zarar veren kişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacaklarını bildirdi.

Elif Küçük   | 05.01.2023
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama

İstanbul

Vakfın avukatı Esad Gökdemir tarafından yapılan açıklamada, son günlerde yoğunlaştığı görülen ve bazı kişilerin cemaatle ilişkilendirildiği haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahmud Efendi Hazretlerimizin sünnet-i seniyyeye bağlılığı yaygınlaştırmak gayesiyle üzerinde hassasiyetle durduğu İslami kisvenin cemaatimizle özdeşleşmiş olması büyük bir şeref vesilesidir. Bununla birlikte bu durum istismarı da beraberinde getirmektedir. Başta internet olmak üzere, çeşitli ortamlarda şalvar, cübbe, sakal, çarşaf ile ortaya çıkan bir kısım oluşum ve şahısların dil, anlatım, üslup ve bazı uygunsuz davranışları sebebiyle camiamız töhmet altında kalabilmektedir. Mahmud Efendi Hazretlerimizin usulü ve öğretmiş olduğu hassasiyetlere aykırı söz, fiil veya davranışlar, asla cemaatimize mal edilmemeli, bunların sadır olduğu şahıslar, kisvesi ne olursa olsun camiamızla ilişkilendirilmemelidir. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfımız, söz konusu benzerlik sebebiyle cemaatimizle ilişkilendirilen, kimliğimize ve hizmetlerimize zarar veren şahıslar hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıp takipçisi olacak ve attığı adımlar hususunda kamuoyunu bilgilendirecektir."

Açıklamada, İsmailağa Cemaati ve Mahmud Ustaosmanoğlu'nu temsil niteliğine sahip beyan ve açıklamalar için sadece vakıfa ait internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerektiği belirtildi.

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İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama
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