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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefi imha edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim saat 23.30'da hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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