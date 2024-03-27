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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sinop’ta ‘’Muhtarlar, STK ve Oda Temsilcileri İftar Programı’’nda konuşuyor.
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Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Mümin Altaş  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist teslim oldu
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