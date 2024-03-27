Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.