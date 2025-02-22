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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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