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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."


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