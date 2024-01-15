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Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile mağara, barınak, petrol tesislerinden oluşan 78 hedefin imha edildiğini, 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Toplantıda Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, 12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 kahraman askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa, kederli aileleri ve Türk milletine başsağlığı diledi.

"Terörle mücadelemiz artan tempoyla devam edecek"

Saldırılara derhal karşılık verildiğini, temas esnasında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen bu harekatlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakar silah arkadaşlarıma aittir."

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