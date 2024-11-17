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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp, Özcan Yıldırım  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024'te düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadesi kullanıldı.

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