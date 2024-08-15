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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile TBMM'de bir araya geldi
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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: (Türkiye'yle güvenlik zaptı) Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının iki ülke arasında imzalanan ilk mutabakat zaptı olduğunu söyledi.

Ekip  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: (Türkiye'yle güvenlik zaptı) Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır

Ankara

Hüseyin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının imzalanması hakkında Hüseyin, "Sayın Irak Savunma Bakanı ve Sayın Türkiye Savunma Bakanı tarafından paraflar atılmıştır. Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır." dedi.

Hüseyin, daha önce iki ülke arasında ortak işbirliğini ve askeri güvenlik işbirliğini kapsayan toplantı tutanakları olsa da bugün imzalanan zaptın ilk mutabakat zaptı olması bakımından önemine işaret etti.

Irak Anayasasına bağlı olduklarını dile getiren Hüseyin, "Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır ve ilkelerine aykırıdır." ifadesini kullandı.

Hüseyin, bu anlayışla hareket ettiklerini, bunun Irak'ın egemenliğini de korumak anlamına geldiğini, çünkü komşu ülkelere yönelik tehditlerin aynı zamanda Irak'a yönelik tehdit olduğunu söyledi.

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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: (Türkiye'yle güvenlik zaptı) Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır
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