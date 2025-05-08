Irak Başbakanı Sudani: Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz
AA’da düzenlenen ODAK programında konuşan Irak Başbakanı Sudani, "Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz." dedi.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katılan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Irak Başbakanı Sudani, AA'da düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programında konuşuyor ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 8, 2025
— Türkiye bizim için çok önemli bir ülke
— Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz
— Kalkınma Yolu Projesi bölge ülkeleri… pic.twitter.com/SEg5mnymEX
Sudani, "Netanyahu hükümeti, bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor." dedi.
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