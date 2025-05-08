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Irak Başbakanı Sudani: Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz

AA’da düzenlenen ODAK programında konuşan Irak Başbakanı Sudani, "Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz." dedi.

Ekip  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Irak Başbakanı Sudani: Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz Fotoğraf: Emin Sansar - AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katılan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sudani, "Netanyahu hükümeti, bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor." dedi.

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