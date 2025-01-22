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İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan minibüste, antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

Gökhan Zobar  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi

Edirne

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Çekya plakalı minibüsü şüpheli bularak incelemeye aldı.

Minibüsteki detaylı arama ve x-ray kontrolünde daktilo, duvar saati, plakçalar ve fotoğraf makinesi gibi antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

Araçtaki Azerbaycan vatandaşı I.I. ile Gürcistan vatandaşı F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.


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