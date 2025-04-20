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İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, İngiliz klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, ulusal Aziz George Günü ve William Shakespeare'in doğum günü dolayısıyla, klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, İngiliz klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen konsere, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarından bir orkestranın hazırladığı konseri, İngiliz besteci-şef James Ross yönetti.

İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden William Shakespeare'in eserlerinden esinlenerek hazırlanan konserde, hem İngilizce hem de Türkçe çeşitli okumalar yer aldı.

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Türkiye ve İngiltere arasındaki derin ve güçlü kültürel bağlar

Konserin ardından konuşma yapan Büyükelçi Morris, bu etkinlikle sadece William Shakespeare'in 461. doğum gününün kutlanmadığını, aynı zamanda Türkiye-İngiltere arasındaki derin ve güçlü kültürel bağların da kutlandığını belirtti.

Morris, müziğin önemine vurgu yaparak, kreatif sanatların ülkelerin ekonomisi için de önemli olduğunu kaydetti.

Konsere katılan davetlilere teşekkür eden Morris, "İngiltere'nin zengin ve çeşitli kültürel sektörünün ötesinde, etkinliklerimizde ve faaliyetlerimizde her zaman Britanya geleneğinin en iyilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu akşam, William Shakespeare'i dinlediğimiz harika müziği, modern Britanya'nın yenilikçiliği ve dinamizmiyle birleştirdik." dedi.

İngiliz besteci ve orkestra şefi Ross da burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, konserin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı.

British Council tarafından desteklenen etkinlik, İngiltere'nin kreatif endüstrilerini ve Türkiye-İngiltere arasındaki güçlü kültürel bağları tanıtmayı amaçlıyor.

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