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İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak havalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giderken bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapan uçak yeniden havalandı.

Aziz Aslan  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak havalandı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Londra-Mumbai seferini yaparken bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle önceki gün Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçaktaki teknik inceleme tamamlandı.

Sert iniş yaptığı için havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından uçak, yolcuları ve mürettebatı ile Hindistan seferini gerçekleştirmek için havalandı.

Önceki gün Londra-Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta bir yolcu rahatsızlanmış, bunun üzerine uçak saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Uçak apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alınmıştı.

Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edilmiş, havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçakta inceleme başlatılmıştı.

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