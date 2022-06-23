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İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 16 azaldı

İlkbaharda uzun yıllar yağış ortalaması, normaline göre yüzde 16 azaldı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9 arttı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.06.2022
İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 16 azaldı

Ankara

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1991-2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar ilkbahar mevsimi (mart, nisan, mayıs) yağış ortalaması 171,4 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de bu yılın ilkbaharında 143,6 milimetre, geçen yıl ilkbahar mevsiminde 131,3 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de ilkbahar yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 16 azaldı, geçen yılın aynı dönemine oranla ise yüzde 9 arttı. Yıllara göre ilkbahar mevsimi yağışları son iki yıldır normalin altında kaldı. Son 30 yıl yağışları dikkate alındığında en kurak ilkbahar mevsimi 2008'de yaşandı.

Bu yıl ilkbaharda, iller içinde en fazla yağış 335 milimetre ile Trabzon'a, en az yağış 63 milimetre ile İzmir'e düştü.

Güneydoğu Anadolu normal oranda yağış alırken sadece Karadeniz Bölgesi'nde artış kaydedildi. En fazla düşüş yüzde 49 ile Ege, yüzde 36 ile Marmara bölgelerinde yaşandı. Her iki bölge de son 30 yılın en düşük ilkbahar yağışını aldı.

Karadeniz, ilkbaharda 189,5 milimetre yağış aldı. Yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 6 artarken geçen yılın aynı dönem yağışları civarında gerçekleşti. 2022 ilkbahar mevsimi yağışları, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.

Ege Bölgesi'nin tamamına yakınında, Antalya'nın batısı, Ankara, Eskişehir, Mersin ve Sivas çevrelerinde ise yüzde 40'tan fazla azalma kaydedilirken azalma oranı İzmir ve Manisa çevrelerinde yüzde 60'ların üzerine çıktı.


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