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İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne 5 milyondan fazla geçerli başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin   | 01.11.2022
İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne 5 milyondan fazla geçerli başvuru

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." bilgisini verdi.

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."

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