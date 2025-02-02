Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,075.40
BTC/USDT
99,101.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 bağımsız bölümün teslim edildiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım

Ankara

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor. Şanlıurfa'da, 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 bağımsız bölüm teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Şanlıurfa'da inşası tamamlanan konutların ve anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinin görüşlerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım
Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Emine Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu
TCG Kemalreis ve TCG Salihreis fırkateynleri Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı

Benzer haberler

İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet