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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı Türkevi’nde kabul etti.
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İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Musk'ı kabulüne ilişkin açıklama

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Musk'ı kabulüne ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tesla'nın Avrupa'daki 2'nci fabrikası için Türkiye'ye yatırıma davet ettiği Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Starlink ve yapay zeka konusunda işbirliğine açık olunduğunu belirtmesi üzerine Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletti.

Musk, Erdoğan'ın, 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e ailesiyle katılması yönündeki daveti üzerine, bundan büyük memnuniyet duyacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden olduğunu belirterek, İHA'larda elde edilen başarıyı buna örnek gösterdi.

Elon Musk da bunun üzerine, geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını, Bayraktar İHA'lara dünyadaki ilginin farkında olduklarını belirtti.

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