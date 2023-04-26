İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.