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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

İsa Toprak  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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