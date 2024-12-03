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İletişim Başkanı Altun: Bütün kurumlarımızla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle bütün kurumlarımızla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
İletişim Başkanı Altun: Bütün kurumlarımızla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, engelli vatandaşların hayata kattığı değerler ve başarı hikayelerinin herkes için gurur ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak "Engelsiz CİMER", "Kulak Ver" projesi, "Engelsiz Erişim" ve "İletişim Kılavuzu" çalışmalarıyla eşit yaşamın önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle, bütün kurumlarımızla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, tüm engelli bireylerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onların daha huzurlu, mutlu ve eşit bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı artan bir azimle sürdüreceğiz."

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