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İHH, Suriye'ye geçen yıl 1194 tır yardım malzemesi gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl Suriye'ye yolladığı 1194 tırlık insani yardım malzemesini 400 bin kişiye ulaştırdı.

İrem Demir  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
İHH, Suriye'ye geçen yıl 1194 tır yardım malzemesi gönderdi

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Suriye'de iç savaşın başladığı günden beri İHH, mağdurlar için yardım çalışmaları yaptı.

Geçen yıl bölgeye gönderdiği 1194 tır yardım malzemelerini 400 bin insana ulaştıran İHH ekipleri, aralık ayına kadar İdlib ve Halep kırsalında çalışma yaptı.

Vakıf, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam, Lazkiye, Hama, Humus ve Deyrizor'a yöneldi.

Katar Hayır Kurumuyla (Qatar Charity), birlikte Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan savaş mağduru aileler için Halep'te 1400 konutluk "Umut Şehri" inşa edildi.

İHH, Bosnalı yardım kurumları Islamska Zajednica Bosna Hersek Rijaset ve HO Merhamet MDD ile depremzedeler için İdlib'te 42 konut inşa etti. Bununla birlikte aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği Bosna Şehitleri Camisi ve toplamda 720 öğrencinin istifade edebileceği 2 okul da yapıldı.

Geçen yıl içerisinde Suriye'de 40 milyon ekmek dağıtıldı, 29 bin 343 yetim çocuğa düzenli olarak sponsorluk sistemi kapsamında sosyal nakdi destek verildi.

Öte yandan vakıf, yardım çalışmalarında daha etkin olabilmek için Suriye'nin başkenti Şam'da ofis açtı. Açılan ofis sayesinde bölgede yürütülen yardım çalışmalarının daha da genişletilmesi hedefleniyor.

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