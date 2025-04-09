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İçişleri Bakanlığından Türk Polis Teşkilatının 180'inci yılına özel video

İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İçişleri Bakanlığından Türk Polis Teşkilatının 180'inci yılına özel video

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Teşkilat'ın 180. yıl dönümüne özel görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gördüğün dağ, taş, toprak. Bir bayrak diktiğinde vatan olur. O bayrağı dikenin adı ise devlettir. Devlet nedir, bildin mi sen? Göğsümüzde taşıdığımız arma sadece bir sembol değil. Milletin duası, devletin emaneti. Onun ağırlığı nedir, bildin mi sen? Zalimin olduğu yerde mazlumun yanında durmayı. İhanetin karanlığında tek yürek olmuş bir milleti. Bayrağın rengini kıskanıp, tabutuna serdireni. Bildin mi sen? Ve şimdi soruyoruz, polis olmak nedir, bildin mi sen? 180 yıldır şan ve şerefle görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emekli polislerimizi minnetle anıyoruz."

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