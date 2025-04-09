İçişleri Bakanlığından Türk Polis Teşkilatının 180'inci yılına özel video
İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Teşkilat'ın 180. yıl dönümüne özel görüntüler yer aldı.
Bu gördüğün; dağ, taş, toprak…— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 9, 2025
Bir bayrak diktiğinde vatan olur.
O bayrağı dikenin adı ise devlettir. 🇹🇷
Devlet nedir, bildin mi sen?
Göğsümüzde taşıdığımız arma sadece bir sembol değil…
Milletin duası, devletin emaneti...
Onun ağırlığı nedir, bildin mi sen?
Zalimin olduğu… pic.twitter.com/XeYyDqtMDK
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Bu gördüğün dağ, taş, toprak. Bir bayrak diktiğinde vatan olur. O bayrağı dikenin adı ise devlettir. Devlet nedir, bildin mi sen? Göğsümüzde taşıdığımız arma sadece bir sembol değil. Milletin duası, devletin emaneti. Onun ağırlığı nedir, bildin mi sen? Zalimin olduğu yerde mazlumun yanında durmayı. İhanetin karanlığında tek yürek olmuş bir milleti. Bayrağın rengini kıskanıp, tabutuna serdireni. Bildin mi sen? Ve şimdi soruyoruz, polis olmak nedir, bildin mi sen? 180 yıldır şan ve şerefle görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emekli polislerimizi minnetle anıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.