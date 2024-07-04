İçişleri Bakanlığından, "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.
Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P'ye, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.