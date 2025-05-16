İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım
İçişleri Bakanlığı, güvenlik koruculuğunun 40. yılını kutladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından, güvenlik koruculuğunun 40. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
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"40 yıldır terör karşısında yılmadan duran güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımızın gölgesinde ömürlerini vatanlarına adadı. Şehitlerimizi rahmetle, kahramanlarımızı hürmetle anıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım ilerlediğimiz, kardeşliğimizi daha da büyüttüğümüz bu tarihi günlerde güvenlik korucularımızın 40. yılını tebrik ediyoruz."
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40 yıldır terör karşısında yılmadan duran Güvenlik Korucularımız, şanlı bayrağımızın gölgesinde ömürlerini vatanlarına adadı.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 16, 2025
Şehitlerimizi rahmetle, kahramanlarımızı hürmetle anıyoruz.
Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerlediğimiz, kardeşliğimizi daha da büyüttüğümüz bu… pic.twitter.com/8ASZfhDvMj