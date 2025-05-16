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İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım

İçişleri Bakanlığı, güvenlik koruculuğunun 40. yılını kutladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, güvenlik koruculuğunun 40. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

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"40 yıldır terör karşısında yılmadan duran güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımızın gölgesinde ömürlerini vatanlarına adadı. Şehitlerimizi rahmetle, kahramanlarımızı hürmetle anıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım ilerlediğimiz, kardeşliğimizi daha da büyüttüğümüz bu tarihi günlerde güvenlik korucularımızın 40. yılını tebrik ediyoruz."

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