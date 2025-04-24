İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisindeki görüntüler için mülkiye müfettişi görevlendirdi
İçişleri Bakanlığınca Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin 23 Nisan gösterisindeki görüntüleri için mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."
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