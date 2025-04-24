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İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisindeki görüntüler için mülkiye müfettişi görevlendirdi

İçişleri Bakanlığınca Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin 23 Nisan gösterisindeki görüntüleri için mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Abdullah Özkul  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisindeki görüntüler için mülkiye müfettişi görevlendirdi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

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