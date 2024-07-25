İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, "Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
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Tarih, zalimlerin zulmünü de, çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024
Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur.
Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.