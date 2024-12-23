İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.
Ankara
Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Hans Ossowski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Hans Ossowski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2024
Sayın Başkan’a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
🇹🇷🇪🇺 pic.twitter.com/QQqOfGuQqu