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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti

Ankara

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Hans Ossowski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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