İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze törenine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit jandarma er Muammer Şafak'ın vefat eden annesinin Sivas'taki cenaze törenine katıldı.
Sivas
Evinde dün hayatını kaybeden şehit annesi Zeynep Şafak (68) için Ayyıldız Camisi'nde tören düzenlendi.
Şafak'ın cenazesi, öğle namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye başsağlığı diledi.
Bakan Soylu, daha sonra Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.
Trafik konusunda bilgiler veren ve akülü arabayla gezen çocuklara, önceliğin yayada olduğunu anlatan Soylu, çocuklarla fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.