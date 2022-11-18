İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri PKK'ya olan saikleri yüzünden üzülüyor ama bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir." dedi.
TBMM
Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumuna, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek başladı.
Bugün Türkiye'nin, küresel gıda krizini çözmeye çalıştığını, esir takasını sağladığını ve göçü yönettiğini belirten Soylu, güvensizliğe dayalı yeni bir dünya düzenine karşı "yeni güvenlik" konseptiyle cevap verdiğini söyledi.
Soylu, ilk kez Tendürek, Karadeniz, Kars, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Bingöl, Erzincan, Elazığ, Malatya, Amanoslar, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep kırsallarının tamamının teröristlerden temizlendiğini bildirerek, "Evet belki birileri PKK'ya olan saikleri yüzünden üzülüyor ama bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir." diye konuştu.
"Eren Abluka ve Pençe-Kilit operasyonları devam ediyor"
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka ve Pençe-Kilit operasyonlarının sürdüğüne işaret ederek, "Bu mücadele kesintisiz sürdüğü için biz şu anda Zap, Kato, Avaşin Basyan'dayız." dedi.
Çalışmalar sonucu Doğu ve Güneydoğu'da çok farklı sosyal iklimin yaşandığını, dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele halinde olduklarını kaydeden Soylu, bu mücadeleyi verirken Anayasa, hukuk, demokrasi, insan hakları ve kaideli devlet ilkelerinden taviz vermediklerini söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu, son 3 yılda Amerika Senatosu'ndan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldığına işaret etti.
Soylu, tüm bunlar olurken örgüte katılımın 30 yıldır ilk kez üst üste 100'ün altına düştüğünü, son 3 yılda teslim olanların, örgüte katılanların sayısını aştığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.