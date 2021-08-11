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İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde kurtarma çalışmalarına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu, kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bilal Kahyaoğlu   | 11.08.2021
İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde kurtarma çalışmalarına katıldı

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü.

Öte yandan sel suları nedeniyle ilçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çöktü. Boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluştu.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşların AFAD, UMKE, jandarma ve belediye ekiplerince tahliye çalışmaları sürüyor. Kurtarma helikopteriyle de bölgede çalışmalara havadan destek veriliyor.



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