Dolar
18.73
Euro
19.79
Altın
1,846.70
ETH/USDT
1,248.90
BTC/USDT
16,849.00
BIST 100
5,626.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş için Borsa İstanbul’da “Halka Arz Gong Töreni” düzenleniyor.
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 101 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

İbrahim Toprak   | 04.01.2023
İçişleri Bakanı Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı

Batman

Bakan Soylu, beraberinde Batman Valisi Ekrem Canalp, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile Batman Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, sabah 05.30 itibarıyla Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonları"nın 32'ncisinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Hava destekli operasyonun 1105 personelin katılımıyla düzenlendiğini belirten Soylu, "1105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı ve 15 narkotik köpeğiyle, uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüpheliyi yakalamış oldular." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Putin ve Zelenski ile bir telefon görüşmesi olacak
İçişleri Bakanı Soylu: 130 bin 981 kırsal operasyonda 129 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu: 130 bin 981 kırsal operasyonda 129 terörist etkisiz hale getirildi

Batman'da köy çocukları sporla buluştu

Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet