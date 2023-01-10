İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı." dedi.
Soylu, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'yi Bulgaristan'da tespit ettik. Bu akşam saat 18.00'de Edirne'den teslim ettiler." ifadesini kullandı.
Polislerin iki şark hizmetine ilişkin Soylu, "Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı." dedi.
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