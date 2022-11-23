İçişleri Bakanı Soylu: 8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak." dedi.
Düzce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak." dedi. Bakan Soylu, "(Gölyaka'daki deprem) Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33’ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık."diye konuştu.
- Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu, sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla konuştu.
İncelemelerde bulunmak üzere depremin merkez üssü Gölyaka ilçesine gelen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.
Soylu, deprem nedeniyle panikle dışarı çıkarak sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla görüştü.
Battaniyelere sarılan ve soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, kent merkezinde incelemelerde bulundu.
Soylu, daha sonra Düzce İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne geçti. Bakan Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin brifing alıyor.
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❝70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 23, 2022
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/GY34Vk7jac pic.twitter.com/0TcAv6jUWt