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İçişleri Bakanı Soylu: 8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak." dedi.

Aykut Karadağ, Kemal Karadağ   | 23.11.2022
İçişleri Bakanı Soylu: 8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Düzce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak." dedi. Bakan Soylu, "(Gölyaka'daki deprem) Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33’ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık."diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu, sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla konuştu.

İncelemelerde bulunmak üzere depremin merkez üssü Gölyaka ilçesine gelen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, deprem nedeniyle panikle dışarı çıkarak sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla görüştü.

Battaniyelere sarılan ve soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, kent merkezinde incelemelerde bulundu.

Soylu, daha sonra Düzce İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne geçti. Bakan Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin brifing alıyor.

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