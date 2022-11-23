Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem İstanbul'da da hissedildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.
Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.
"Can kaybı bilgisi bulunmamaktadır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."
Geniş bir alanda hissedildi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.
Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti.
Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.