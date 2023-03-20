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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin üstünden "36 saat geçtikten sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı.

Ahmet Sertan Usul  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, AFAD personelinin, depremin hemen ardından TSK'da görevli bir albay ile yaptığı görüşmenin ses kaydını paylaştı. İsmail Çataklı, paylaşımında, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap." ifadelerini kullandı.

AFAD personelinin, TSK'da görevli albaya İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki ekipleri yönlendirmek için hava aracı ihtiyacı olduğunu belirttiği kayıtta şunları söylediği duyuluyor:

"Çok büyük bir deprem oldu, tam merkez üssü daha çözülemedi, Hatay tarafı diye düşünüyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz? Bayağı büyük bir olay, 7-8 hava aracı lazım bize."

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı
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