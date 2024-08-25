İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.